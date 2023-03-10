Жданов рассказал, могут ли ВСУ модифицировать ВСУ ракеты С-300, чтобы наносить удары

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что у Украины нет возможности модифицировать зенитные ракетные комплексы С-300 и использовать их для нанесения ударов, а не только для защиты неба.

Об этом эксперт сказал на своем Уoutube-канале.

"Где нам взять столько ракет, чтобы модифицировать С-300? Если мы начнем модифицировать ракеты C-300 и выпустить их как "земля-земля", мы останемся с дыркой в небе. У нас дефицит", — сказал Жданов.

По его словам, первые месяцы войны Словакия передала Украине комплексы С-300, чтобы ВСУ улучшили свою систему противовоздушной обороны.

"Сегодня мы надеемся на получение комплексов типа Patriot, SAMP/T для того, чтобы закрыть небо. А если мы еще и снимем с боевого дежурства комплексы С-300 с ракетами, которые тоже в дефиците, и отправим их лупить по москалям, то в нас в небе будет дыра.Даже не думайте, что мы будем модифицировать ракеты С-300.Мы будем просить у наших партнеров ракеты с дальностью в 150-300 километров типа ATACMS или другие.Но заняться модификацией С-300 никакой возможности нет ", – говорит Жданов.

Напомним, британская газета Financial Times пишет, что Украина получила одну систему противоракетной обороны Patriot. Впрочем, пока ПРО не ввели в эксплуатацию. Также ожидается несколько пусковых установок Patriot из Нидерландов.

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