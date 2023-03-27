Жданов рассказал, может ли МиГ-29 перехватывать баллистические ракеты

Эксперт считает, что эти самолеты могут сбивать только крылатые ракеты.
Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что МиГ-29, которые Украине передают Словакия и Польша, не могут перехватывать баллистические ракеты оккупационной армии.
Об этом он сказал на своем ютуб-канале.
"МиГ-29 не являются истребителями-перехватчиками. Они не могут перехватывать баллистические ракеты, а только – крылатые. Они могут перехватывать дроны. Самостоятельно самолет не может перехватить или даже разведать баллистическую ракету. Вот F-16 в составе комплекса Patriot – он это может делать. Эти МиГи не модернизированы и не предназначены для такой работы", — сказал Жданов.
Напомним, Кабинет министров Словакии 17 марта одобрил передачу Украине 13 истребителей МиГ-29.
Также Польше Анджей Дуда сообщил, что его страна передает Украине самолеты МиГ-29.
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