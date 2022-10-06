Жданов рассказал, может ли Россия обстрелять Киев ракетами С-300

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Россия не обстреливает Киев из-за нехватки современных ракет и политических причин. А ракеты из комплекса ПВО С-300 не долетят в столицу.

Об этом он сказал в интервью "УНИАН".

"Я думаю, что здесь больше, наверное, политические причины. Дело в том, что количество ракет, по-видимому, уменьшается, количество самых ракетных ударов тоже уменьшилось. Плюс мы убрали авиацию, российская авиация уже вглубь страны не залетает уже давно, с мая месяца. И политическая еще в том плане, что большинство посольств вернулось в Киев. Ну, еще Москве осталось попасть в какого-то иностранного гражданина в Киеве. Это помогает Киеву в плане защиты или создания зонтика ПВО над городом", — пояснил Олег Жданов.

Военный эксперт подчеркнул, что теперь россияне обстреливают Украину ракетами от комплекса ПВО С-300, однако в Киев это оружие не может долететь.

"Максимально эта ракета может лететь до 200 километров . Но все города, которые попадают в это расстояние от белорусской границы, да. периодические "прилеты" на аэродром "Зябровка" транспортных самолетов ВКС России именно с этими ракетами на борту", — отметил Олег Жданов.

Обстрел ракетами украинских городов и столицы

Еще с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины Россия обстреливает украинские города ракетами. В последний раз оккупанты нанесли ракетный удар по столице в конце июня. Тогда они попали по частично обрушившемуся жилому дому.

Оккупанты 6 октября обстреляли также и Запорожье. Ракеты попали по жилым домам, когда там спали местные жители. Из-за российского ракетного террора в городе есть погибшие. Почти каждый день захватчики обстреливают ракетами Харьков и Николаев.

Начальник Киевской городской военной администрации генерал-майор Николай Жирнов рассказывал, что украинское ПВО сбивает от 50% до 70% российских ракет.

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