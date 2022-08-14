Жданов рассказал, на сколько километров разлетаются обломки от снарядов после артобстрелов

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, на сколько километров разлетаются обломки от снарядов после артиллерийских обстрелов и какая опасность для человека.

Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

"Законы физики – обломки от разрыва снаряда, вообще любого боеприпаса – ракеты, авиационной бомбы, гранаты – разлетаются сферически. Приблизительно равномерно, образуя сферу. Если воздушный взрыв снаряда, то равномерно во все стороны. Если снаряд летит по направлению к земле, и происходит воздушный взрыв, то за счет скорости большая часть обломков летит по направлению его движения. Если это наземный взрыв, и снаряд взрывается в момент, когда он контактирует с землей или любой преградой, то обломки также разлетаются сферически. Единственное, если снаряд настроен на фугасное действие, когда он успевает углубиться в землю, например, на метр или несколько десятков сантиметров, тогда происходит фугасный взрыв. В этом случае осколки в секторе острого угла (менее 90 градусов) преимущественно направлены вверх", — пояснил эксперт.

По словам Жданова, снаряды не разлетаются на несколько километров. На расстояние 1 километр может улететь один обломок, но он не будет иметь убийственной силы. Может травмировать человека за счет своей скорости и массы. Считается, что снаряд обладает убийственной силой на расстоянии до 400 метров. Более 400 метров – обломки практически не поражают человека.

Напомним, Жданов объяснил, почему России не удастся перевести экономику на "военные рельсы".

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