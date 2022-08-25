Жданов рассказал, насколько сложно сбивать ракеты С-300.

Вражеские ракеты С-300, которыми Россия обстреливает украинские города, сложно сбивать так же, как баллистические и крылатые.

Военный эксперт Олег Жданов говорит, что сложность сбить С-300 класса "земля-земля" в том, что она может маневрировать в полете, а также изменять свою траекторию.

Об этом он рассказал на своем YouTube -канале.

"У нее дальность пуска может быть от 100 до 200 километров. Это очень маленькое расстояние для того, чтобы успела среагировать система противовоздушной обороны. Когда мы получим системы противоракетной обороны, мы сможем повысить вероятность нашей защиты от ракет класса "земля-земля"". воздух-земля", — говорит Жданов.

По словам эксперта, на сегодняшний день достоверных сведений о точности С-300 нет.

"Во время подсветки цели радиолокационной станцией точность достаточно высока. Если без подсветки, то отклонение может составить до 100 метров. А, может, и больше", — подчеркнул он.

Как сообщалось, Россия с первых дней войны обстреливает Украину разными ракетами. Интенсивность ракетных обстрелов настолько мощная, что у оккупантов закончились "Калибры" сухопутного базирования, рассказал Олег Жданов.

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