Жданов рассказал о контрнаступлении и угрозе окружения ВСУ на юге

Военный эксперт Олег Жданов считает, что во время контрнаступления на юге Украины наши войска не будут в окружении. Он убежден, что Генштаб тщательно спланирует операцию по освобождению наших территорий.

Об этом он сказал на своем ютуб-канале.

"На прорыв идет основная ударная группа, а дальше идет второй эшелон, который расширяет линию и укрепляет фланги. У нас расстояния не такие уж и большие -100-150 км вглубь. А потому здесь не такая уж и большая глубина прорыва. Здесь еще дело в том, что российская оборона привязана к логистическим путям и у них нет такого накопления ресурсов, чтобы длительное время вести оборонительные бои. Когда логистика будет перерезана, то та группировка, которая останется без боеприпасов, топлива и продовольствия. Я убежден, что Генштаб предусмотрел все риски", – объяснил Жданов.

Напомним, The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщило, что Украина готовит контрнаступление на май, которое будет происходить на юге вдоль береговой линии на Азовском море.

Также спикер Объединенного координационного центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала, что ВСУ зачищают передовую полосу левого берега Днепра, однако пока речь идет о контрбатарейной борьбе.

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