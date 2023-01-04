Жданов рассказал о новой тактике позиционной войны: в чем состоит ее суть

Украинские войска, скорее всего, применят тактику позиционной войны. Ее основная цель состоит в том, чтобы истощить противника как в физическом смысле, так и в экономическом.

Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов на своем Ютуб-канале.

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"На Запорожском направлении неожиданно российские войска попытались захватить два опорника. Как только там сконцентрировались российские войска, туда была приведена наша артиллерия, позиции уничтожили и она вернулась под контроль ВСУ. Я предполагаю, что это может быть один из вариантов тактики ведения позиционной борьбы", – рассказал Жданов, предполагая, что такую тактику украинские силы используют и на других направлениях.

Что такое позиционная война

Во время позиционного боя ведутся на относительно стабильных фронтах, остаются стабильными на протяжении долгого времени всеобщая военно-политическая и стратегическая ситуации. Сражения происходят на постоянных фронтах, границы которых практически не изменяются.

Горячее — на Бахмутском направлении

Напомним, согласно информации Генштаба ВСУ, кафиры сосредотачивают усилия на ведении наступательных действий, в частности, на Бахмутском и Авдеевском направлениях, враг пытается улучшить тактическое положение также на Купянском направлениях.

Армия Путина терпит огромные потери, пытаясь взять Бахмут. Ранее заместитель командира 3-го батальона "Свобода" в составе 4-й бригады НГУ Владимир Назаренко рассказал, что российские кафиры теряют 80% из своих штурмовых групп в Бахмуте, а раненых бросают умирать.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты наступают возле Бахмута, а ВСУ поразили позиции врага в Запорожье.

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