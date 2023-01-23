Жданов рассказал о новой волне мобилизации в России и куда бросят оккупантов

Жданов считает, что в России уже началась новая волна мобилизации.
Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что Россия готовит новую волну мобилизации, чтобы оперативно восполнять свои потери на фронте.
Об этом он рассказал на своем ютуб-канале.
"Россияне сейчас не могут формировать новые части — нет техники и оружия. Но человеческий резерв могут. То есть будут заменять ликвидированных и раненых оккупантов. Вот по такому принципу РФ будет комплектовать свои воинские части на территории Украины. Вот для этого им нужна вторая волна мобилизации. Она уже продолжается в России тихонько — повестки разносят, военкоматы будут собирать людей. Учить их особенно больше никто не будет. Их будут комплектовать и отправлять в воинские части. Далее вероятно будет формироваться что-то вроде "полковых школ", как это было во время Второй мировой войны. Это значит, что вряд ли они могут будут качественно комплектовать этих мобилизованных", — сказал Жданов.
Напомним, Институт изучения войны (ISW) сообщал, что в России начинают активнее мобилизовать мужчин постарше, а также мигрантов из стран бывшего Советского Союза.
По оценкам военной разведки Украины, Россия пытается создать двухмиллионную армию.
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