Жданов рассказал о новой волне мобилизации в России и куда бросят оккупантов

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что Россия готовит новую волну мобилизации, чтобы оперативно восполнять свои потери на фронте.

Об этом он рассказал на своем ютуб-канале.

"Россияне сейчас не могут формировать новые части — нет техники и оружия. Но человеческий резерв могут. То есть будут заменять ликвидированных и раненых оккупантов. Вот по такому принципу РФ будет комплектовать свои воинские части на территории Украины. Вот для этого им нужна вторая волна мобилизации. Она уже продолжается в России тихонько — повестки разносят, военкоматы будут собирать людей. Учить их особенно больше никто не будет. Их будут комплектовать и отправлять в воинские части. Далее вероятно будет формироваться что-то вроде "полковых школ", как это было во время Второй мировой войны. Это значит, что вряд ли они могут будут качественно комплектовать этих мобилизованных", — сказал Жданов.

Напомним, Институт изучения войны (ISW) сообщал, что в России начинают активнее мобилизовать мужчин постарше, а также мигрантов из стран бывшего Советского Союза.

По оценкам военной разведки Украины, Россия пытается создать двухмиллионную армию.

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