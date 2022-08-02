Жданов рассказал о риске открытия второго фронта со стороны Беларуси и о контрнаступлении на Херсонщине

ГУР Минобороны Украины накануне заявило, что Кремль может вернуть свою армию в Беларусь через две-три недели. Военный эксперт Олег Жданов проанализировал риск открытия второго фронта со стороны Беларуси.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.ua.

"Все будет зависеть от обстановки на фронте. Если наше контрнаступление (на Херсонщине - ред.) будет иметь успех, тогда ни о какой Беларуси (наступление с территории Беларуси — ред.) речь не пойдет. Россия будет бросать все резервы на передний край, чтобы удержать ситуацию. И переходить к глухой обороне, чтобы сдерживать ВСУ. Если наше контрнаступление не будет иметь успеха, тогда они могут воспользоваться Беларусью снова для повторной попытки вторжения, но с военной точки зрения, я бы сказал, что это самый плохой вариант, потому что мы не сидим сложа руки, мы укрепляем нашу границу, создаем там системы защиты, и там же развернута территориальная оборона, и там находятся наши вооруженные силы. То есть со стороны Беларуси мы готовы встретить что белорусскую армию, что русскую армию", — отметил он.

По словам эксперта, именно этот фактор в июне остановил Российскую Федерацию, поэтому все батальонно-тактические группы, которые они собрали к тому времени, все пошли на юго-восток Украины, в основном, в Луганскую и Донецкую области.

Напомним, Жданов рассказал о возможной ловушке для оккупантов в Херсонской области.

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