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Жданов рассказал о "современном оружии" оккупантов БМПТ "Терминатор" и как это повлияет на фронт

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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Жданов рассказал о "современном оружии" оккупантов БМПТ "Терминатор" и как это повлияет на фронт

Эксперт подчеркнул, что "Терминаторы" тоже горят.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что "современное российское оружие", а именно – боевая машина поддержки танков "Терминатор" не существенно повлияет на боевые действия в Украине. Поскольку у РФ нет много этого оружия и его можно уничтожить.

Об этом он сказал на своем ютуб-канале.

"Дело в том, что очень мало осталось "Терминаторов". Из открытых источников установок "Терминатор" в РФ было изготовлено только две роты, а это — 19 машин. Они были переданы в состав одного из полков Кантемировской дивизии. Их заметили летом на Донецком направлении. Там была колонна их. Это — Т-90, на башне которого стоит огневый модуль — две автоматические установки с 30 миллиметровыми снарядами. Этот "Терминатор" называется боевая машина поддержки танков. В Сети есть видео, где этот "Терминатор" ведет стрельбу по нашим позициям. Но эти машины ничего не изменят, потому что горят они тоже, потому что Javelin или NLAW — все равно. Вряд ли сейчас эти машины изготавливаются. Однако, пожалуй, ремонтируются предыдущие", – сказал Жданов.

Напомним, ранее Олег Жданов рассказал, что Россия доставила на фронт новое вооружение "истребитель Leopard", хотя сразу называлось "истребитель танков". Их 4 единицы.

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Дата публикации
Просмотры
1317
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