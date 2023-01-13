Жданов рассказал о важности Кременной в деоккупации Луганской области

От Кременной украинские защитники смогут пойти дальше на восток.
Вооруженные Силы Украины успешно штурмуют Кременную в Луганской области. Город важен и для украинской армии, и для оккупантов.
Об этом в интервью "Обозревателю" рассказал военный эксперт Олег Жданов.
По его словам, потеря населенного пункта для россиян будет означать обвал фронта в Луганской области. Вместо этого для ВСУ — возможность окружить вражескую группировку в районе Соледара на Донетчине.
"От Кременной мы можем пойти на восток, на Старобельск – а это прямая дорога на Луганск", – говорит эксперт.
Также, отметил Жданов, именно от Кременной украинские защитники смогут пойти дальше – на Северодонецк и Лисичанск. В таких условиях и Бахмутское направление окажется в полкольца, объяснил военный эксперт.
"Если мы берем Кременную и двигаемся дальше на Северодонецк, будет угроза окружения российских войск. Кстати, в районе Кременной российские оккупационные войска бросили в бой лучшее, что есть на сегодняшний день – десантные части. Там они пытаются применять тактику встречного боя. То есть, мы атакуем и они атакуют", — подытожил Олег Жданов.
Напомним, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что на Кременском и Сватовском направлениях украинские военные постепенно продвигаются вперед. Жестокие бои идут в направлении Белогоровки, которую русские войска стерли с лица земли.
Читайте также:
- В Пентагоне сообщили, есть ли признаки наступления россиян из Беларуси
- В ВСУ предупреждают, что россияне готовятся к новому массированному ракетному удару
- В Офисе президента рассказали о потерях россиян под Бахмутом и Соледаром