Жданов рассказал о возможностях Украины по борьбе с баллистическими ракетами

Военный эксперт Олег Жданов сообщил о росте в Украине возможностей по борьбе с вражескими баллистическими ракетами и прокомментировал угрозу от иранских ракет.

Об этом Жданов сказал в своем видеоблоге.

"У нашей страны растут возможности (по сбиванию баллистических ракет – ред.). В Воздушных сил Украины растут возможности с каждым новым комплексом противоракетной обороны, который нам передают", – сообщил военный эксперт.

Также читайте Арестович рассказал, может ли Россия массированно обстрелять Украину иранскими ракетами и когда ждать ударов

Он также несколько оптимистично высказался об угрозе от ракет иранского производства, которые должна получить Россия.

"Что касается иранских ракет, сразу на опережение отвечу, что – посмотрим. Я думаю, что не так страшен черт, как его малюют. Встретимся на поле боя с этими ракетами, тогда будем обсуждать, насколько эффективны эти ракеты и средства противоракетной обороны, которые нам предоставляют наши партнеры", – сказал Жданов.

"А так – борьба с баллистическими ракетами входит в систему противоракетной обороны. Поэтому ее наращивание или увеличение ее количества уменьшает или увеличивает качество борьбы с ракетами, в том числе и с баллистическими", – добавил эксперт.

Напомним, ранее Жданов объяснил, что баллистические ракеты сложно сбивать из-за их скорости. То же касается и иранского оружия, которое передали России.

Отметим, что Украина получила от западных союзников системы ПВО NASAMS и Aspide. В Минобороны заявили, что новое оружие значительно усилит ВСУ.

Как пояснил военный эксперт Петр Чернык, системы NASAMS и Aspide могут перекрыть, по меньшей мере, большой областной центр, ведь имеют общий залп в количестве 36 ракет.

Южный фронт: украинская авиация уничтожает вражеские ПВО и запасы топлива

Читайте также: