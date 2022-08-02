Жданов рассказал о возможной ловушке для оккупантов на Херсонщине

Военный эксперт также сообщил, стоит ли ожидать скорейшего освобождения части Херсонщины.
Генеральный штаб, вероятно, имеет определенный план по уничтожению российских войск в Херсонской области, поэтому там и не рушатся в полном объеме мосты и понтонные переправы.
Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов, пишет 24 канал.
По его словам, в Херсонской области может возникнуть ловушка для оккупантов.
"Создается впечатление, что Генеральный штаб ВСУ стремится, чтобы все желающие российские войска переправились на правый берег. Поэтому и не разрушаются в полном объеме мосты, чтобы дать возможность оккупантам это сделать. А дальше, я так понимаю, у Генерального штаба есть какой-то план относительно уничтожение этой группировки войск", – отметил эксперт.
Жданов предполагает, что украинские защитники могут отрезать силы оккупантов, которые Россия перебрасывает в Херсонскую область.
"Хотя, если они примут попытку наступления, то картина может быть немного другая. Ведь нам придется остановить это наступление, а уже потом предпринимать меры по разгрому этой группировки войск", — говорит Жданов.
Эксперт также отметил, что россияне снимают часть своих войск с Донецкого направления и перекидывают на Запорожский. Так они пытаются закрыть те дыры, которые образуются на Запорожском после снятия части и отправки их на Херсонский.
Напомним, украинская авиация нанесла три удара по опорным пунктам врага на Херсонщине.
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