Жданов рассказал о возможной ловушке для оккупантов на Херсонщине

Генеральный штаб, вероятно, имеет определенный план по уничтожению российских войск в Херсонской области, поэтому там и не рушатся в полном объеме мосты и понтонные переправы.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов, пишет 24 канал.

По его словам, в Херсонской области может возникнуть ловушка для оккупантов.

"Создается впечатление, что Генеральный штаб ВСУ стремится, чтобы все желающие российские войска переправились на правый берег. Поэтому и не разрушаются в полном объеме мосты, чтобы дать возможность оккупантам это сделать. А дальше, я так понимаю, у Генерального штаба есть какой-то план относительно уничтожение этой группировки войск", – отметил эксперт.

Жданов предполагает, что украинские защитники могут отрезать силы оккупантов, которые Россия перебрасывает в Херсонскую область.

"Хотя, если они примут попытку наступления, то картина может быть немного другая. Ведь нам придется остановить это наступление, а уже потом предпринимать меры по разгрому этой группировки войск", — говорит Жданов.

Эксперт также отметил, что россияне снимают часть своих войск с Донецкого направления и перекидывают на Запорожский. Так они пытаются закрыть те дыры, которые образуются на Запорожском после снятия части и отправки их на Херсонский.

Напомним, украинская авиация нанесла три удара по опорным пунктам врага на Херсонщине.

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