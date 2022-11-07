Жданов рассказал, почему "Искандеры" и иранские баллистические ракеты сложно сбивать

Чтобы сбить баллистическую ракету, ее нужно засечь еще на этапе запуска.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что баллистические ракеты сложно сбивать из-за их скорости. То же касается и иранского оружия, которое передали России.

Об этом он сказал на своем ютуб-канале.

"Траекторию баллистических ракет легко вычислить. И наши РЛС это делают. Но баллистическую ракету сложно сбить из-за их скорости, они поднимаются достаточно высоко. Ракета поднимается вверх, прекращает подъем и летит горизонтально по траектории. И тут она начинает разгоняться. Вопрос об ее уничтожении — это скорость и время. Если мы засечем пуск баллистической ракеты, значит, у нас есть время для реакции, чтобы сбить эту ракету. И если "Искандер" поднимается на 100-150 км вверх, то затем он падает вниз с гиперзвуковой скоростью, где-то 4-4,5 махов", — пояснил Жданов.

Военный эксперт подчеркнул, что иранские ракеты сложно сбивать еще и потому, что они во время полета сбрасывают свой корпус.

"Иранские ракеты имеют особенность, что они сбрасывают на определенной траектории основной корпус ракеты. И если ракета была 8-9 метров в длину, то ее очень хорошо видно. А здесь она становится 3 метра длиной, передняя часть ее конусная, и РЛС ее видит плохо, а летит она быстро", — объяснил Олег Жданов.

Ракетные обстрелы Украины

Российские террористы с начала полномасштабной войны выпустили по Украине более 4500 ракет. Оккупанты уничтожают наши инфраструктурные объекты и убивают украинцев.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что в России заканчиваются ракеты "Искандер", однако у нее в достаточном количестве есть ракеты Х-22 и С-300.

Также известно, что если Россия получит иранские баллистические ракеты, то, вероятно, попытается применить их против нашей энергетической инфраструктуры.

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