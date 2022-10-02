Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Жданов рассказал, почему после взрывной волны из окон выпадает стекло и заклинивает дверь

Дата публикации
Просмотры
1061
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Жданов рассказал, почему после взрывной волны из окон выпадает стекло и заклинивает дверь

Фото: Суспільне

После взрывной волны обычно выпадает стекло и может заклинить дверь.

Для того чтобы последствия после взрыва были меньше, рекомендуется заклеить окно клейкой лентой, а дверь оставить открытой.

Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов.

"При взрыве стекло вылетает, потому что оно имеет очень низкий коэффициент линейных искажений и оно хрупкое. А потому, когда есть ударная волна, она воспринимается стеклом, как обычный удар и конечно, что оно бьется и вылетает. Дверь заклинает через площадь. Происходит такой же эффект ударной волны, что и на стекло, но дверь изготавливается из материала, который имеет хороший коэффициент линейных изменений. А потому иногда рекомендуют держать дверь открытой, когда идет огневой налет. Стекло же мы заклеиваем, чтобы было меньше обломков и мы не ранились после бомбардировки, а дверь — открываем", — пояснил Жданов.

Напомним, в ГУР рассказали, как кремлевские элиты хотят отмежеваться от Путина.

Читайте также:

Папа Римский осудил абсурд от Путина и обратился к Зеленскому

Папа Римский осудил абсурд от Путина и обратился к Зеленскому

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация