Жданов рассказал, почему после взрывной волны из окон выпадает стекло и заклинивает дверь

После взрывной волны обычно выпадает стекло и может заклинить дверь.

Для того чтобы последствия после взрыва были меньше, рекомендуется заклеить окно клейкой лентой, а дверь оставить открытой.

Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов.

"При взрыве стекло вылетает, потому что оно имеет очень низкий коэффициент линейных искажений и оно хрупкое. А потому, когда есть ударная волна, она воспринимается стеклом, как обычный удар и конечно, что оно бьется и вылетает. Дверь заклинает через площадь. Происходит такой же эффект ударной волны, что и на стекло, но дверь изготавливается из материала, который имеет хороший коэффициент линейных изменений. А потому иногда рекомендуют держать дверь открытой, когда идет огневой налет. Стекло же мы заклеиваем, чтобы было меньше обломков и мы не ранились после бомбардировки, а дверь — открываем", — пояснил Жданов.

Напомним, в ГУР рассказали, как кремлевские элиты хотят отмежеваться от Путина.

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