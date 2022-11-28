Жданов рассказал, почему Украина не выдвигает Беларуси ультиматум из-за участия в войне

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что Украина не выставляет Беларуси ультиматумов из-за участия этого государства в войне. Он добавил, что не понимает, почему Украина все еще даже не разорвала дипломатические связи с Беларусью.

Об этом он сказал на своем ютуб-канале.

"У нас с Беларусью дипломатический нейтралитет. И поэтому никто никому пока не выставляет ультиматумов. Хотя вопрос поднимался по поводу разрыва дипломатических отношений с Беларусью, но потом дискуссии прекратились. Я не понимаю, почему Офис президента проводит такую внешнюю политику. Хотя Беларусь действительно угрожает нам. Такая угроза невысока, но она существует. Россия находится на территории РБ, там вербуют наемников на войну против Украины. Они предоставляют агрессору технику и вооружение, формируют группировку войск. Лукашенко угрожает нам уничтожением, если Украина не подпишет капитуляцию. Но, к сожалению, эту тему пока не поднимают", – сказал Жданов.

Роль Беларуси в войне против Украины

24 февраля с территории Беларуси на Киев двигалась российская оккупационная армия. Беларусь с начала войны поддерживает Россию. Это государство предоставляет оккупационной армии свои территории и снабжает тяжелым оружием и боеприпасами. Также с территории Беларуси россияне запускают по Украине ракеты.

Ранее Лукашенко заявил, что Киеву нужно "остановиться" и пойти на мирные переговоры с россиянами, если украинская сторона, по его словам, хочет избежать огромных жертв и "полного уничтожения Украины".

В августе министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснил, почему Украина полностью не разрывает дипломатические отношения с Беларусью, несмотря на ее содействие российской войне в Украине. Так, по словам Кулебы, такое решение со стороны Украины может спровоцировать Лукашенко принимать "те или иные решения".

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