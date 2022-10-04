Жданов рассказал, почему войска НАТО могут зайти в Украину, но не будут воевать с РФ

Войска НАТО не будут воевать против России, однако могут войти на территорию Украины для охраны ядерных объектов.

НАТО не будет воевать против РФ, поскольку тогда эта война станет мировой, что выгодно Путину. Ведь тогда российский диктатор будет договариваться не с Украиной, а будет говорить наравне с Вашингтоном.

Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов, пишет "Гордон".

Жданов считает, что НАТО не будет добивать российских jrregfynjd, однако может зайти на территорию Украины для охраны ядерных объектов. В войну против РФ НАТО никогда не вступит.

"Почему? Потому что автоматически война превращается в мировую. Что и нужно Путину. И переговорный процесс тогда будет идти не на уровне Киева и Москвы, а Москвы, Вашингтона, Парижа, Берлина... То, чего он хочет, – вернуться на олимп мировой политики и сказать: "Ребята, ну, теперь давайте договариваться. Я же миротворец". Он всегда об этом говорит", – подчеркнул Жданов.



Напомним, Ермак и Дуда обсудили поддержку Польши на пути Украины в НАТО.

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