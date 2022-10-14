Жданов рассказал, работает ли в Украине уже ленд-лиз: "Эта процедура США невыгодна"

Лэнд-лиз в Украине уже заработал. Стартовал он 1 октября.

В США есть несколько механизмов, которыми они оказывают помощь нашей стране: это грантовая помощь и ленд-лиз. Предпочтение они отдают первому.

Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, ленд-лиз для Украины уже работает – он финансируется и полноценно функционирует с 1 октября.

"Процедура ленд-лиза сегодня проголосована, она работает с 1 октября, есть ее финансирование. Процедура ленд-лиза — это распоряжение президента США. То есть ему дано право использовать свое решение без согласования с кем-либо на выделение материально-технической помощи или военной помощи той или иной стране", — подчеркнул Олег Жданов.

Он также добавил, что сейчас Украина получила от США около 60 миллиардов долларов помощи.

"За счет обращения денег получают прибыль, а потом еще мы вернем им 54 миллиарда из этих более 60, которые они нам предоставили. Поэтому процедура ленд-лиза сегодня США очевидно невыгодна", — подытожил Жданов.

Напомним, что Маск решил не платить за "Старлинки" в Украине и отказывается поставлять новые.

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