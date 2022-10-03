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Жданов рассказал, сможет ли Россия ракетами массированно обстрелять критическую инфраструктуру Украины

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Жданов рассказал, сможет ли Россия ракетами массированно обстрелять критическую инфраструктуру Украины

Фото: ТСН.ua

Российские оккупанты не могут нанести массированный ракетный удар по критической инфраструктуре Украины.

Россияне экономят высокоточные ракеты, которые нужны для массированного обстрела Украины, поэтому все их заявления — это лишь запугивание украинцев.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"По состоянию на сегодняшний день Россия не может нанести массированный ракетный удар, их авиация не залетает в нас воздушное пространство. Они поетому и бесятся и из РСЗО обстреливают гражданскую инфраструктуру. Они обстреливают мирные города, чтобы посеять хаос и панику среди украинцев. Потому что удары по инфраструктуре требуют высокоточных ракет, а как я понимаю, у них их все меньше и меньше, поэтому вряд ли Россия сможет устроить такую бомбардировку, чтобы уничтожить нашу критическую инфраструктуру, они могут сделать какое-то заявление, мол обстрелять аэродромы в Польше, чтобы остановить поставки оружия Украины. Но Польша — это член НАТО и Альянс может ответить. А если НАТО вступит в войну, то оно может через несколько часов забрасать всю РФ "Томагавками". А чем РФ будет отбиватся?", — сказал Жданов.

Напомним, ВСУ в Днепропетровской области сбили российскую ракету.

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