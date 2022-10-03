Жданов рассказал, сможет ли Россия ракетами массированно обстрелять критическую инфраструктуру Украины

Российские оккупанты не могут нанести массированный ракетный удар по критической инфраструктуре Украины.
Россияне экономят высокоточные ракеты, которые нужны для массированного обстрела Украины, поэтому все их заявления — это лишь запугивание украинцев.
Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.
"По состоянию на сегодняшний день Россия не может нанести массированный ракетный удар, их авиация не залетает в нас воздушное пространство. Они поетому и бесятся и из РСЗО обстреливают гражданскую инфраструктуру. Они обстреливают мирные города, чтобы посеять хаос и панику среди украинцев. Потому что удары по инфраструктуре требуют высокоточных ракет, а как я понимаю, у них их все меньше и меньше, поэтому вряд ли Россия сможет устроить такую бомбардировку, чтобы уничтожить нашу критическую инфраструктуру, они могут сделать какое-то заявление, мол обстрелять аэродромы в Польше, чтобы остановить поставки оружия Украины. Но Польша — это член НАТО и Альянс может ответить. А если НАТО вступит в войну, то оно может через несколько часов забрасать всю РФ "Томагавками". А чем РФ будет отбиватся?", — сказал Жданов.
Напомним, ВСУ в Днепропетровской области сбили российскую ракету.
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