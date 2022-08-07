Жданов рассказал, сможет ли Россия сбивать американские ракеты ATACMS

Ракета ATACMS баллистическая и чем-то похожа на ракету от комплексов "Искандер" или "Точка У".

Об этом 7 августа сообщил военный эксперт Олег Жданов.

"Ракета ATACMS больше артиллерийского снаряда, которые применяют сегодня HIMARS в Украине. Эта ракета типа ATACMS, которую мы должны вот-вот получить, такая же как и ракета "Искандер" или "Точка У". Дальность ее полета 300 км. То есть это — оперативно-тактическая ракета. Она будет лететь исключительно по баллистической траектории. Ее полет можно корректировать на разных участках траектории. А потому она считается высокоточной", — пояснил Жданов.

Жданов отметил, что такую ракету сможет сбить только противоракетная оборона.

"Ее будет пытаться сбить противоракетная оборона, потому что противовоздушная сможет только в ограниченном режиме. На каждое действие есть противодействие. Когда создавались ракеты, их проектировать из расчета противоракетной обороны противника. То есть брались за основу какие-то российские противоракетные установки и закладывались данные, как их обойти. Сегодня нет опыта применения ракеты типа ATACMS против ракетной обороны РФ. Я не слышал, что в России система ПРО построена на основе той или иной ракеты. У РФ есть противоракетная оборона С-400, но она у них в ограниченном количестве, а потому увидим, как это будет происходить", — подчеркнул военный эксперт.

Напомним, Жданов рассказал, что произойдет, если сбить ракету с ядерным зарядом.

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