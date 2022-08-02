Жданов рассказал, удастся ли России оккупировать Запорожье и Кривой Рог

Их интересует создание сухопутного коридора к непризнанному Приднестровью.

Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов.

"В сторону Запорожья российская армия не сможет выдвинуться. Потому что с этого направления оккупанты забирают свои войска. Учитывая то, что произошло за последние сутки, а это после нашего удара в районе городов Пологи и Токмак, противник отошел из двух населенных пунктов. У них там было более 40 раненых, там остались только блокпосты и где-то 100 оккупантов. РФ, вероятно, больше интересует побережье", — сказал Жданов.

Военный эксперт подчеркнул, что оккупанты могут попытаться прорваться в Вознесенск, однако вряд ли у них это получится.

"Больше похоже, что они могут попытаться прорваться на Вознесенск. Потому что им нужно перейти Южный Буг, чтобы продолжить наступление и забрать у Украины Черное море и выйти в Приднестровье. Это — их стратегическая задача. Но с группировкой 15 тысяч идти на Вознесенск — это нереально. Сейчас не февраль и торжественного марша уже не получится. Там наши войска достаточно сильны", — объяснил Олег Жданов.

Напомним, российский оппозиционер, писатель и публицист Андрей Пионтковский оценил важность контрнаступления ВСУ в Херсонской области и последующего освобождения оккупированного областного центра.

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