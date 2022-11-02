Жданов сделал прогноз войны на зиму: "Будут активные боевые действия"

На морозе легче воевать, чем под дождем, так что никакой паузы в боевых действиях зимой не будет.

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что боевые действия зимой не стихнут, а будут активными, и морозная, сухая погода позволит ВСУ выполнять боевые задания и проводить контрнаступательные действия.

Об этом Жданов рассказал в повседневной сводке в эфире своего YouTube-канала.

"Будут активные действия. Сегодня даже дождь не мешает. Да, очень тяжело, он очень усложняет боевые действия, слякоть. Когда люди на дожде, одежда мокрая, это очень неприятно, а в боевых условиях еще хуже. И то мы продолжаем в том числе и контрнаступательные действия на отдельных участках на отдельных направлениях", – рассказал эксперт.

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"А зима, низкие температуры подсушат землю. Мороз вымораживает влагу, мороз делает твердым покрытие. Слякоть отходит, влага уменьшается в морозные дни. И пожалуйста, если солдат хорошо одет, обмундирован, то какие проблемы? Боевые действия могут продолжаться", – объяснил Жданов.

Он подчеркнул, что зимнюю кампанию выиграет тот, кто лучше сможет обогреть свое войско.

"Тот будет иметь преимущество в зимний период, кто теплее оденет своего солдата, кто лучше подготовит пункты обогрева личного состава, кто будет доставлять и кормить горячей пищей своих солдат — тот и выиграет зимнюю кампанию. Это основа основ", — отметил военный эксперт.

Он также заверил, что зима станет преимуществом для ВСУ.

"На морозе легче воевать, чем под дождем, поверьте. Так что никакой паузы не будет. В этом и наше преимущество. Напротив, морозная погода, но сухая, будет давать возможность выполнять боевые задания и проводить контрнаступательные действия Вооруженным силам Украины", — пояснил Жданов.

Боевые действия зимой

С наступлением зимы на фронте все перейдет в длительные артиллерийские дуэли, считает военный эксперт Петр Чернык.

Кроме того, по его оценкам, если почва зимой замерзнет, танки и тяжелая техника смогут маневрировать, и тогда характер боевых действий останется неизменным. Если будет мягкая зима, тогда техника сможет двигаться исключительно по дорогам.

Жданов считает, что ВСУ могут подойти к зиме более подготовленными, чем российские оккупанты, за счет помощи западных союзников.

По мнению экс-командующего войсками США в Европе генерала Бена Ходжеса, зимой украинские войска продолжат контрнаступление и будут давить на оккупантов, но темп замедлится.

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