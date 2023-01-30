Жданов спрогнозировал, будет ли "заморозка войны" и ответил, кому это выгодно

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, может ли произойти "заморозка войны " в Украине. Он подчеркнул, что обе стороны понимают, что они будут интенсивно перевооружаться.

Об этом он сказал на своем ютуб-канале.

"Сейчас никто не согласится на "замораживание войны". Вероятно, это хочет только Россия. Потому что российский ВПК сегодня не способен обеспечить те потребности, которые требует фронт. Им не хватает техники. Второе — Россия будет наращивать силы, но и мы не будем сидеть. Гипотетически, если сейчас будет заморозка конфликта, мы переоружим армию, подготовимся.Тогда Россия может снова пойти в наступление уже против западного вооружения.Тогда уже будет не так, как сейчас, когда мы воюем на грани наших возможностей. Тогда мы будем вооружены и иметь резерв и авиацию. Не F-16, а что-то лучше. Ракеты будут. А потому никто никому не будет давать передышку и Россия это понимает. Потому что обе стороны будут вооружаться", — сказал Жданов.

Новое наступление России на Украину

В конце 2022 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Россия готовится к новому наступлению на Украину. Тогда под угрозой снова может оказаться Киев. Это подтвердило и политическое руководство государства – Владимир Зеленский, Алексей Данилов и министры обороны и иностранных дел.

Алексей Данилов сообщил, что Россия успела создать резервы — 150 тысяч новых кафиров и готовится с новой силой ударить по нашему государству. Это может произойти уже в феврале.

Издание The Times, Россия объявит новую волну мобилизации в ближайшие недели. В оккупационную армию планируют призвать 500 тысяч захватчиков.

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