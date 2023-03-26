Жданов спрогнозировал, что бы произошло, если бы Путин "за три дня захватил Украину"

Военный эксперт Олег Жданов считает, что оккупация Украины закончилась бы Третьей мировой войной, поскольку Путин не остановился бы только на нашей территории.

Об этом он сказал на своем ютуб-канале.

"Если бы Путину удалось захватить Украину за "три дня", то сегодня война была бы уже на территории восточной Европы. Потому что окрыленный такой победой Путин, он бы доказал Западу, что "Россия сильнее всех". Путин в 2021 году говорил, что НАТО должно вернуться на границы 1997 г. Он мог бы напасть на страны Балтии и требовал, чтобы РФ возобновила влияние на восточную Европу, как это было во времена СССР, хотел бы разместить военные базы вдоль границы с Германией, мир бы уже воевал в Третьей мировой войне, причем это могла быть и ядерная война", — сказал Жданов.

Напомним, ВСУ на фронте ликвидировали "героя России", который причастен к Иловайской трагедии.

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