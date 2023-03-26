Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Жданов спрогнозировал, что бы произошло, если бы Путин "за три дня захватил Украину"

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
2514
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Жданов спрогнозировал, что бы произошло, если бы Путин "за три дня захватил Украину"

Фото: Associated Press

Жданов считает, что РФ хотела восстановить СССР.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что оккупация Украины закончилась бы Третьей мировой войной, поскольку Путин не остановился бы только на нашей территории.

Об этом он сказал на своем ютуб-канале.

"Если бы Путину удалось захватить Украину за "три дня", то сегодня война была бы уже на территории восточной Европы. Потому что окрыленный такой победой Путин, он бы доказал Западу, что "Россия сильнее всех". Путин в 2021 году говорил, что НАТО должно вернуться на границы 1997 г. Он мог бы напасть на страны Балтии и требовал, чтобы РФ возобновила влияние на восточную Европу, как это было во времена СССР, хотел бы разместить военные базы вдоль границы с Германией, мир бы уже воевал в Третьей мировой войне, причем это могла быть и ядерная война", — сказал Жданов.

Напомним, ВСУ на фронте ликвидировали "героя России", который причастен к Иловайской трагедии.

Читайте также:

Глобальная проблема: паутина Путина

Глобальная проблема: паутина Путина

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
2514
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация