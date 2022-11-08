Жданов спрогнозировал дальнейшие события в войне России против Украины: "Обе стороны накапливают резерв"

Военный эксперт Олег Жданов выразил мнение, что в ближайший месяц война России против Украины будет носить позиционный характер.

Об этом он заявил на своем YouTube канале.

"Я думаю, что в ближайшее время, к большому сожалению, мы будем вынуждены вести позиционную войну. Потому что, как сказал наш главком, обе стороны накапливают резерв. Россия этих мобилизованных пытается, первую волну они сюда сбросили для укомплектования, мы ее сейчас пытаемся перемолоть. Вторая волна должна по идее проходить подготовку. Насколько качественную — это мы увидим. Наша разведка об этом нам расскажет. Однако они ее готовят, и мы ее увидим скоро, через месяц-полтора, уже в составе или новых подразделений, или тех, что воюют, при условии, если они найдут для них необходимое количество вооружения. С этим у них проблема: форма, вооружение, продовольствие", – сказал Жданов.

Эксперт рассказал, что на Херсонском направлении возможно медленное продвижение ВСУ.

"Где-то мы потихоньку продвигаемся, например, на Херсонском направлении. Насколько мы сможем продвинуться – сказать очень трудно. Однако мы пытаемся давить на российские войска и выдавливать их с правого берега. Эта тенденция тоже, по моему мнению, продолжится дальше", – считает он.

По мнению Жданова, на Харьковском и Донецком направлениях украинская армия будет обороняться.

"На Харьковском направлении мы преимущественно переходим к обороне, потому что опять же: упирается все в резервы техники и вооружения. Главный наш камень преткновения — нехватка техники и вооружения, поставляемыз нам странами-партнерами. На Донецком направлении мы имеем жесткую оборону. Ни о какои продвижение вперед в ближайшее время не может быть и речи. Там нам дай Бог отстоять те позиции, которые мы сейчас занимаем", – заявил эксперт.

Он подчеркнул, что ситуация изменится, как только Украина получит необходимую технику.

"Как только у нас появится необходимое количество техники для формирования резерва, тогда будем обсуждать с вами переход в контрнаступление. В целом, в стратегическом плане сейчас наблюдается спад боевой активности", — подытожил Жданов.

Напомним, что начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов во время встречи с предстоятелем Православной церкви Украины, митрополитом Киевским и всея Украины Эпифанием заявил, что в войне России против Украины наступает решающий период.