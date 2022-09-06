Жданов: "Спутниковая система навигации РФ – нерабочая, точность ракетных ударов снизилась"

Ракетный комплекс С-300 и те ракеты, которые в России переработали в класс "земля-земля" и которыми пытаются обстреливать наши города, особенно Николаев и Харьков, имеют очень низкую точность.

Об этом в эфире телеканала FreeДом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"А если еще учесть данные, которые поступают из инсайдерских источников из США, что они по просьбе Украины замедлили сигнал открытой системы GPS. Российский ГЛОНАСС (российская спутниковая система навигации - ред.), оказывается, – нерабочая система, как они там ею не хвастались, но она не работает. А сейчас за счет снижения скорости GPS-сигнала крылатые ракеты летят медленнее, потому что она может регулировать скорость, и поэтому сбиваем 5 из 5, или 3 из 4", — пояснил Жданов.

Также, по словам эксперта, ракеты комплекса С-300 не могут регулировать свою скорость, она у них постоянная, и поэтому они будут меньше попадать в цель. Ракета не успевает просчитывать свои координаты и "будет лететь куда попало". То есть будут большие отклонения от точки прицеливания. Точность упадет.

Напомним, в полиции показали остатки ракеты, которой Россия ударила по Кривому Рогу (фото).

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