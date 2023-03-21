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Жданов указал на один нюанс, который не позволит ВСУ повторить Харьковский блицкриг контрнаступления

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
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Время на прочтение
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Жданов указал на один нюанс, который не позволит ВСУ повторить Харьковский блицкриг контрнаступления

Жданов предполагает, что контрнаступление ВСУ может растянуться на несколько месяцев. По его словам, минимум на месяц-два.

Военный эксперт Олег Жданов уверен, что украинская армия не сможет повторить стремительный Харьковский сценарий во время весеннего контрнаступления. Одна из причин – это плотность российских и украинских войск.

Такое мнение эксперт высказал на своем Ютуб - канале.

"Повторить Харьковскую операцию может повториться, но по-другому. Точно могу сказать, что повторить скорость продвижения, как в Харьковской операции, ну, пожалуй, будет очень сложно. Почему? Потому плотность войск достаточно велика. Тогда на территории Украины было примерно 120-150 тысяч с учетом потерь Даже с учетом того, что российская северная группировка была переброшена на восток, плотность войск тогда была в 4 раза ниже, чем сейчас. На это рассчитывать не стоит, но что-то вроде Харьковской операции - глубокого маневренного прорыва я полностью ожидаю от наших войск, от нашего Генштаба, что такой вариант возможен", - считает он.

Относительно длительности контрнаступления Сил обороны Жданов предполагает, что спецоперация может растянуться на несколько месяцев. По его словам, минимум на месяц-два.

Напомним, 20 марта в РФ заявили о появлении стратегических бомбардировщиков США у их госграницы.

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Дата публикации
Просмотры
913
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