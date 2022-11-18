Жданов успокоил по поводу ракеты X-55: "Никакого ядерного заряда не стояло"

Эксперт убежден, что запуск такой ракеты не следует трактовать как какое-то повышение Россией ставок.

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему для удара по Украине Россия использовала ракету X-55, у которой вместо боевой части находился имитатор ядерной боеголовки.

Об этом эксперт рассказал в своем видеоблоге.

Жданов отметил, что в России стает все меньше ракет с осколочно-фугасными головными частями, поэтому там вынуждены применять эти учебно-боевые ракеты с имитаторами ядерного заряда.

Он подчеркнул, что речь идет именно об имитаторе ядерного заряда, то есть никакого настоящего ядерного заряда на ракете Х-55 не было.

"РФ запускает ракету Х-55, в голове которой стоит имитатор ядерного заряда – не ядерный заряд, а именно имитатор. Как правило, в имитаторах используется взрывчатое вещество повышенной мощности, чтобы имитировать ядерный заряд. Такие имитаторы – головные части, артиллерийские боеприпасы, авиационные бомбы — они так и называются "имитаторами ядерного взрыва" и они находятся на вооружении российской армии. Когда-то были разработаны в советской армии для тренировки войск. То есть это стопроцентное соответствие настоящему ядерному заряду, только вместо оружейного плутония там размещено обычное взрывчатое вещество повышенной мощности. Оно подрывается с большим хлопком, бабах очень громкий", – рассказал военный эксперт.

"Никакого ядерного заряда на этой ракете не стояло. Но то, что это ракета с имитатором, говорит о том, что очевидно осколочно-фугасных ракет осталось совсем мало, если они уже добрались до таких обучающих боевых ракет", — отметил Жданов.

Он также заверил, что запуск такой ракеты не следует трактовать как какое-то повышение Россией ставок и запугивание Запада с ее стороны.

"Вот Россия вцепила, да? Откуда они знали, что мы собьем эту ракету? Вот какова была вероятность, что ракета будет сбита, упадет, не взорвется, а просто упадет на землю, и мы с вами увидим, что у нее главная часть – имитатор ядерного заряда? Поэтому говорить о том, что Россия поднимает ставки, запугивает Запад… Я не думаю, что это все было намеренно сделано, потому что случайность этого события одна на миллион", – объяснил эксперт.

Напомним, как сообщило издание Defense Express, в одной из двух российских ракет X-55, которую 17 ноября сбили над Киевом, вместо боевой части был "прикручен" блок, являющийся имитатором ядерной боеголовки.

Главный редактор Defense Express Олег Катков считает, что эта ракета не предназначалась непосредственно для удара, а могла быть использована в качестве дополнительного средства для прорыва украинской ПВО. Катков убежден, что вопрос не в запугивании.

Россия выпустила по Украине ракету с ядерной "болванкой" - Катков

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