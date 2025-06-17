Ждать ли "кровавую осень": эксперт ответил на призыв военного к украинцам покидать города

Украинцы / © Associated Press

Реклама

Военно-политический эксперт Александр Коваленко опроверг панические настроения относительно массовых выездов из городов после ночных ракетных ударов по Киеву и другим регионам. «Кровавые осени» — это регулярная часть войны, и сейчас изменилась тактика врага, который из-за дефицита ракет переходит на более дешевые методы поражения мирного населения.

Об этом он сообщил изданию Телеграф.

По словам Коваленко, ранее российские атаки базировались преимущественно на массированном использовании баллистических ракет типа «Искандер», «Калибр» и других, которые вызывали масштабные разрушения. Сейчас же из-за трудностей с производством вооружения оккупанты делают ставку на концентрированные удары дронами и одиночными ракетами по отдельным городам. Это создает новые вызовы для гражданского населения и экономики Украины.

Реклама

Эксперт отметил, что призывы массово покидать города только усугубляют проблемы, потому что люди, которые выезжают в села или другие регионы, теряют работу и стабильность, а их семьи страдают от изоляции от экономических процессов. Вместо паники Коваленко советует украинцам быть бдительными, соблюдать правила безопасности, быстро реагировать на воздушные тревоги, прятаться в бомбоубежищах и внимательно следить за официальными сообщениями.

Он также подчеркнул, что опасность ракетных ударов и атак дронов распространяется не только на крупные города, но и на небольшие населенные пункты, поэтому защищенности нет нигде. Война заставляет людей приспосабливаться к новым реалиям, однако сохранение жизни и нормальная работа в пределах страны остаются приоритетом.

Читайте также Как долго продержится Украина без помощи Европы и США — командующий Нацгвардией рассказал

Коваленко призвал украинцев избегать паники и сосредоточиться на защите себя и своей семьи, а не на безосновательных страхах и массовых эвакуациях, которые могут лишь усугубить ситуацию в государстве.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинский музыкант, рэпер и командир роты 412-го полка «Немезис» Сил беспилотных систем ВСУ Александр Ярмак считает, что украинцев ждет «кровавая осень» и что нужно выезжать.

Реклама