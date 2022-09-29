"Ждать очередную Бучу никто уже не будет": Арестович прокомментировал угрозу вторжения из Беларуси

Если российские войска попытаются снова вторгнуться в Украину со стороны Беларуси, то разрешения на это у самопровозглашенного президента Александра Лукашенко они не будут спрашивать.

В случае такого вторжения Украина не будет "сентиментальной" и никто не будет ждать очередной "Бучи".

Об этом советник Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал в разговоре с российским оппозиционером, юристом, адвокатом Марком Фейгиным.

Советник ОП намекнул, что ВСУ примут меры еще до того момента, как российские войска пересекут белорусско-украинскую границу.

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"Он (Лукашенко – ред.) никуда не денется. Если российские войска зайдут, они зайдут без вопросов. Вопрос – пойдут ли они, зная, что их ждет здесь. Второе – что будет с ними, когда они попытаются перейти границу. А за моими ощущениями, на этот раз мы сентиментальничать не будем. Я имею в виду – не когда они пересекут границу, а до того, как они пересекут границу. Ждать очередную Бучу никто уже не будет", – подчеркнул Арестович.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Лукашенко вряд ли примет решение о вторжении своих войск в Украину. Если же это произойдет, то Беларусь получит ответ, на который не рассчитывала.

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