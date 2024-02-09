Ждем двух вещей: военный эксперт назвал основные условия весеннего контрнаступления

Петр Черник объяснил, в чем именно бойцы ВСУ нуждаются больше всего.

Украинцы ожидают нового контрнаступления ВСУ, о котором ранее сообщал глава ГУР Кирилл Буданов. Иностранные СМИ пишут, что для этого украинским военным понадобятся инновационные решения.

Военный эксперт Петр Черник убежден, что на сегодняшний день наши бойцы больше нуждаются в оружии. Только тогда можно говорить о дальнейшем движении и освобождении территорий. Об этом он рассказал "24 каналу".

Какие две предпосылки для весеннего контрнаступления

"Уже неоднократно говорилось, что для существенного перелома на фронте Вооруженные Силы Украины нуждаются в оружии. Речь идет о разных средствах: дальнобойных ракетах, дронах, технике. Еще раз – только оружие нужно, как можно больше. И сухая почва. Весна – это поздний май, не ранее", — подчеркнул Петр Черник.

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Что касается инновационных решений, о которых пишут СМИ, то, по мнению военного эксперта, сейчас единственное, о чем можем говорить – это более массовое применение беспилотников. Также требуется всеобщее улучшение организации.

"Сейчас создано отдельное командование беспилотников – это правильный и очень хороший шаг. Потому что особые части чего-нибудь сверхважного или сверхнового увидеть невозможно", – подчеркнул Черник.

Напомним, в интервью CNN Буданов заинтриговал заявлением, что следующие полгода войны будут интересны.

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