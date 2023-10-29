"Ждем новую волну атак": ситуация в Авдеевке остается напряженной – глава МВА

По словам Барабаша, в Адеевке – десятки обстрелов в течение суток, россияне просто уничтожают город с лица земли.

Ситуация на Авдеевском направлении остается напряженной: количество штурмов россиян из-за погодных условий несколько уменьшилось, но участились удары со ствольной и реактивной артиллерии, авиации и минометов.

Об этом рассказал глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, передает FREEДOM.

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Барабаш предположил, что в армии РФ идет перегруппировка.

"В ближайшее время, вероятнее всего, будет новая волна их атак по городу, новые активности. Конечно, все меняется не по дням, а по часам. Десятки обстрелов в течение суток. Город стирается”, – отметил глава МВА.

Он напомнил, что оккупанты получили задание окружить Авдеевку и не откажутся от своих планов, несмотря на погоду или другие причины.

"Российские оккупанты стягивают с других направлений силы и технику, человеческий ресурс. Ну, нужны какие-то победы им, а побед на других направлениях нет. То же Бахмутское, Запорожское направление — успехов нет, одни неудачи. Россиянам уже кажется, что решение задачи очень близко, несмотря на колоссальные потери живой силы, техники", – добавил Виталий Барабаш.

По его информации, в Авдеевке до сих пор остаются 1589 гражданских людей, которые пока не хотят уезжать.

Бои за Авдеевку: последние новости

Напомним, что 10 октября оккупанты начали активные наступательные действия вблизи Авдеевки Донецкой области.

Ранее сообщалось, что за время наступления российской армии под Авдеевкой, с10 октября, оккупанты понесли огромные потери – 6500 человек.

По мнению эксперта Александра Коваленко, РФ активизировалась возле Авдеевки, потому что хочет подарить Путину к Новому году новую "эпическую победу". Он считает, что оккупанты пытаются сделать из Авдеевки второй Бахмут.

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