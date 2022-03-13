"Ждем вас на расстоянии выстрела. И с нашей стороны он будет точным", — пограничники обратились к оккупантам

"Ждем вас на расстоянии выстрела. И с нашей стороны он будет точным", — пограничники обратились к оккупантам

В ГНСУ, в частности, напомнили, что захватчики ударили ракетами по Международному центру миротворчества и безопасности во Львовской области.

В Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ) заявили захватчикам, что ждут их на расстоянии выстрела и что со стороны украинских пограничников этот выстрел будет точным.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

"Орки, вы убили людей! Вы сломали стены, но вы не сможете сломать профессионализм и слаженность, которую на Яворовском полигоне получали пограничники с побратимами из Вооруженных сил, Генерального штаба ВСУ и Национальной гвардии Украины", — отмечается в сообщении.

Также в ГПСУ рассказали о ситуации на КПП.

ТСН.ua