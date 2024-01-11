Ожидает интересное развитие событий: партизаны "АТЕШ" провели разведку воинской части ВКС под Москвой (фото, видео)

Эта часть отвечает за воздушное пространство Москвы, и скоро там будут проходить интересные события, отметили партизаны.

Агенты партизанского движения "АТЕШ" смогли разведать воинскую часть №28289, расположенную под Москвой в поселке Ногинск-9. Это 145-й Центр контроля космического пространства, который, скорее всего, отвечает за воздушное пространство Москвы.

Об этом сообщает "АТЕШ" в Telegram.

"Все КПП территории воинской части охранялись вооруженным нарядом и вдоль забора выставлен караул. Очень охраняемый объект не последней важности. Мы продолжаем разведку и поиск способов нанести максимальный ущерб Воздушно-космическим силам России", – говорится в сообщении.

"Далее из этой части вас ждет интересное развитие событий", – обещают партизаны.

Партизаны "АТЕШ" провели разведку военной части ВКС недалеко от Москвы

Напомним, партизаны рассказали о деятельности на объекте в Москве: что это дало Силам обороны.

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