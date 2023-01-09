Ждет возвращения мужа и собак: история пограничницы из Мариуполя, которую освободили из плена

Украинская пограничница Алина Панина вернулась из российского плена в октябре 2022 года, поскольку в начале полномасштабной войны она была в Мариуполе. Девушку оккупанты разлучили с мужем и двумя служебными собаками.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Алина Панина 5 месяцев пробыла в российском плену, ее удалось уволить только в октябре 2022 года.

"Утро полномасштабного вторжения кинологиня встретила в Мариупольском морском торговом порту. Там, вместе со своей четырехлапой помощницей Соней, она осуществляла осмотр морских судов. Затем была оборона завода "Азовмаш", неделя под постоянными обстрелами на "Азовстале", далее – плен. Туда Алина попала с двумя служебными собаками: Соня и Джесси были с пограничницей на "Азовстали", вместе прошли через сверхсложные испытания, поддерживали и оберегали", — говорится в сообщении ГНСУ.

Фото: Госпогранслужба Украины

Из плена пограничница вернулась без своих собак. Девушка уже начала службу на Волыни, на украинско-польской границе. Сейчас Алина ждет возвращения из плена своего мужа-пограничника и собак. Чтобы поддержать девушку, друзья подарили ей спаниеля, похожего на ее Соню.

"Напоминает о четырехлапых и изображениях девушки с собакой на стенописи в сквере ее родного города. Этот сюжет художники посвятили Алине. О нем девушка узнала случайно от друзей. А открытие мурала состоялось в день освобождения Паниной из плена. Правда о том, что в этот день пограничница вернется на родную землю никто из организаторов и не подозревал", — говорится в сообщении.

Фото: Госпогранслужба Украины

Сейчас девушка ждет возвращения из плена своего мужа и служебных собак.

Оборона Мариуполя

Мариуполь стал одним из городов, первым атаковавших российские террористы 24 февраля 2022 года. Украинские защитники смело обороняли город, пока российские оккупанты его беспощадно уничтожали, убивая украинцев. Пока точное количество погибших гражданских неизвестно, поскольку россияне после оккупации города уничтожают доказательства своих военных преступлений.

Оборона Мариуполя продолжалась с 24 февраля по 20 мая. 82 дня украинские защитники боролись за город, находясь в полном окружении.

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