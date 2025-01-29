"Жди видео расстрела": как мошенники и ФСБ терроризируют семьи украинских пленных

В СБУ уверяют: работа на ФСБ еще никогда не ускоряла процесс обмена.

Россия пытается завербовать родственников украинских пленных и заставить их предать Украину. Также родственники пленных нередко стают жертвами мошенников.

Об этом пишет "Настоящее время".

Владимир – военнослужащий 92-й бригады ВСУ, которая защищала Харьков.

"Было (в российском плену – Ред.), что приезжали какие-то репортеры, "Красная звезда" там. И говорят: "Есть желание дать интервью?" Я говорю: "Да". Чтобы как-то засветиться, что живой", – говорит боец.

Одно из таких видео заметила его жена Ольга. Женщина также кинула клич в специальных онлайн-группах, где ищут военнопленных. И однажды ей пришло сообщение – поговорить с мужем по телефону стоит три тысячи долларов.

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"Я найду эти деньги. Но дайте мне доказательства, что вы видели моего мужа. Хотя бы пусть скажет девичью фамилию моей мамы. Он мне: "Тебе это не надо", – рассказывает Ольга про общение с неизвестным.

Деньги женщина не заплатила. Но мошенники не отставали.

"Он говорит: "Я конкретно брал его в плен". Я говорю: "Нужны доказательства какие-то, фотография". Прислал фотографию в бинтах и с царапинами на лице. У меня дочка более-менее разбирается во всем. Она говорит: "Не, мам, эта фотография – помнишь, Никите было два годика, мы сидели на диване. Он просто обрезал, это монтаж". Я ему пишу: "Вот эта фотография без бинтов, ей уже два года". А он мне ответил: "Жди видео расстрела", – говорит Ольга.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными рассказывают, что часто на родственников пленных выходят представители ФСБ.

"В 2023 году была волна манипуляций, направленная на родных. Цель этой волны была – провоцировать людей на протесты. Сейчас идет вторая волна, когда россияне пытаются точечно звонить, запугивать людей. Это могут быть подстрекательства к поджогам, к распространению информации о дислокации подразделений ВСУ", – говорит руководитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко.

В СБУ уверяют: работа на российские спецслужбы еще никогда не ускоряла процесс обмена. Наоборот – россияне никогда не отпустят пленного, родственников которого удалось завербовать. Потому что будут извлекать выгоду из этого до последнего.

Ранее бывший пленный "азовец" рассказал, что происходит в самой страшной российской тюрьме "Черный дельфин".

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