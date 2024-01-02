"Ждите украинскую ночь, может штормить": партизаны передали Силам обороны координаты ПВО возле Керченского моста (фото, видео)

АТЕШ обнаружил, что россияне разместили два расчета ПВО возле Керченского моста, и сразу передали информацию ВСУ с координатами, фото и видео.

В Крыму партизаны движения "АТЕШ" передали Силам обороны Украины координаты ПВО у Керченского моста.

Об этом говорится в сообщении движения "АТЕШ" в Telegram.

"Ответом на российский ракетный террор в мирных украинских городах будет массовое уничтожение военных целей россиян. Агенты АТЕШ активно над этим работают. Мы обнаружили, что россияне разместили два расчета ПВО возле Керченского моста. Этими комплексами россияне пытаются оградить мост от крылатых ракет ВСУ", — говорится в сообщении.

Точка №1 : 45.009717, 35.36515

Зафиксированы размещение ЗРПК "Панцирь С1/2" и пусковая установка С400.

Точка №2 : 45.009707, 35.399693

Зафиксировано размещение трех пусковых установок С400.

"Информация была получена и давно передана Силам обороны Украины. Ждите украинской ночи, может штормить", — заключают крымские партизаны.

Крымские партизаны передали Силам обороны Украины координаты ПВО возле Керченского моста

Напомним, Россия установила дополнительную защиту Крымского моста из-за страха перед украинскими дронами.

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