"Ждите, все только начинается": Арестович заявил, что война закончится не так, как обещали россиянам

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что "все только начинается".

Об этом он сказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

"В Крыму осталось еще 5 военных аэродромов. Они все потенциальные мишени, как и Черноморский флот. А представь себе, поймать корабль во время разгрузки или загрузки боеприпасов. И если они думают, что у нас там нет "глаз" или нет данных, то они у нас есть.И партизаны там есть.Ждите, все только начинается: и в Крыму, и в других местах. Мы всегда были уверены в победе. И в не особо умных российских гражданах и ура-патриотах уже начинают закладываться сомнения, что война может закончиться не так, как им обещали. И в ближайшие дни у них будет очень много поводов убедиться в этом", - сказал Арестович.

Напомним, Арестович сообщил, что разведки Украины и Запада разошлись только в сценарии вторжения РФ.

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