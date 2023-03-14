"Ждут от Путина нового Сталина или Ленина" – оппозиционер о поддержке войны в Украине россиянами

Диктатор России Владимир Путин сейчас решает свои личные проблемы, в частности, главу Кремля больше всего интересует, как его запомнят россияне и что он оставит после себя.

Такое мнение высказал российский писатель оппозиционных взглядов Дмитрий Глуховский, против которого в РФ открыли уголовное производство и объявили в розыск за противодействие вторжению в Украину в интервью RadioZET.pl.

По его мнению, Путин начал полномасштабную войну против Украины, потому что задумался, что хочет "еще одну победу" перед тем, как уйдет.

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"Да он сравнивает себя с Лениным, Сталиным... Поставьте себя на его место. Вы управляете страной более 20 лет. С кем ты будешь себя сравнивать? Вы сравниваете себя с другими правителями России, которые правили до вас. Ленин, Сталин, Хрущев. Может быть, он мог бы привести страну к современной западной парадигме. Но дело в том, что Путин знает, что общественность не ждет от него нового Горбачева, они ждут от него нового Сталина или Ленина", — говорит Глуховский.

Он отметил, что диктатор РФ не хочет себя сравнивать с Горбачевым, поскольку неоднократно отмечал, что для него распад СССР был "величайшей политической трагедией ХХ века". И Путин стремится к тому, чтобы его ассоциировали не с падением, а с восстановлением империи.

"Вы можете увидеть на картах, что такое Россия сейчас и какой она была в прошлом веке, вы спрашиваете себя: почему? И ответ: потому что Горбачев разрешил. Путин говорит: "Я приезжаю и восстановлю все, что мы потеряли. Помни меня таким". Ему наплевать, что сейчас другие времена и что на самом деле не территории имеют наибольшее значение", — считает российский оппозиционер.

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Что касается санкций, то Глуховский считает, что внезапный экономический коллапс в России благодаря ограничениям в течение следующего года не будет. По его мнению, это займет больше времени.

"Это будут годы постепенного ослабления экономики из-за огромных военных расходов, а затем и социальных субсидий для семей погибших или ветеранов. Война стоит больших денег, поэтому доходов будет меньше, а расходов больше. Это неизбежно ослабит российскую экономику в долгосрочной перспективе. Но с другой стороны Когда нет резкого ухудшения, власти не чувствуют, что теряют контроль, поэтому я считаю, что Путин никогда не сойдет с ума настолько, чтобы, например, использовать атомную бомбу, он всегда хочет иметь эту иллюзию, что у него все под контролем и что он не проиграет", — добавил он.

Напомним, российский оппозиционер Михаил Ходорковский считает, что Путин проигрывает инициированную им войну против Украины и это еще сильнее ослабит его режим. Впрочем, после смены руководства РФ Западу не стоит садиться за стол переговоров с новым главой Кремля – это будет огромной ошибкой и опасным сценарием.

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