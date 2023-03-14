Ждут ВСУ: россияне усиленно роют окопы вдоль трассы Мариуполь — Донецк (фото)

Россияне начинают готовиться к наступлению ВСУ, поэтому вдоль трассы Мариуполь – Донецк усиленно роют окопы.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Оккупанты начали укрепляться вдоль трассы Мариуполь — Донецк в районе с. Гранитное и возле виадука, соединяющего трассы из Донецка на Бердянск и Мариуполь. Роют окопы усиленно. Ручками. "Никакой паники нет" теперь и в направлении Донецка", — написал Андрющенко.

Отметим, готовятся россияне к "жесту доброй воли" и в Крыму. Там в Евпатории оккупанты по всему побережью также начали рыть окопы. Между тем местные жалуются, что россияне "срывают курортный сезон".

В свою очередь, военный эксперт Алексей Гетьман рассказал о том, что, строя фортификации в Крыму, враг хочет эмоционально мобилизовать тех жителей, которые приехали на полуостров и оставшихся там коллаборантов, ведь освобождение полуострова неизбежно.

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