Тот, кто желал нашему краю зла, получит его у себя дома — президент в обращении к Дню независимости Украины.

Ко Дню Независимости Украины, который отмечается 24 августа, президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с праздником. Свое видеообращение он записал в Сумской области, вблизи места, где Россия начала наступление на Украину.

Видеообращение обнародовано в Telegram-канале главы государства.

"Дорогой народ! Украинцы всегда возвращают долги. И тот, кто желал нашей земле беды, получит ее у себя дома. С процентами. Тот, кто хочет сеять на нашей земле зло, будет пожинать его плоды на своей территории. Это не пророчество, не злорадство, не слепая месть, это — закономерность. Справедливость. Бумеранг для зла. И его запуск начался неподалеку от места, где я записываю это обращение. Сумщина. Могрица. Река Псел. В нескольких километрах от нашей границы. Границы между Украиной и неволей, между жизнью и смертью. Границы между независимым европейским государством и террористической организацией номер один в мире, — говорится в обращении.

Президент напомнил, что 913 дней назад Россия через Сумскую область вторглась в Украину, нарушив границы и пределы жестокости. Сегодня же Украина отмечает День Независимости и все зло, которое Россия принесла на нашу землю, возвращается к ней. Президент подчеркнул, что Украина ответит достойно и симметрично, и любая точка в РФ, угрожающая украинцам, получит свое возмездие.

Он заявил, что Украина не позволит превратить свои земли в серую зону, где должен развеваться сине-желтый флаг. Он подчеркнул, что Украина сама будет решать свой путь, а не подвергаться угрозам России.

"Не будет больной дед с Красной площади, который постоянно угрожает всем красной кнопкой, диктовать нам какие-то свои красные линии. Как жить, по какому пути идти и какой выбор делать, будут для себя определять только Украина и украинцы. Потому что так работает независимость", - подчеркнул Зеленский.

Президент также отметил, что мир видит, как Россия относится к своим гражданам и своим военным, в то время как украинские воины помогают местным людям, демонстрируя достоинство и цивилизованность Украины.

Напомним, посольство США предупреждает о повышенном риске российских атак в День Независимости Украины, в том числе ракетных и дроновых ударов.

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