Россия теряет главное преимущество в войне: аналитики об истощении врага

Россия теряет главное преимущество в войне / © Associated Press

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Главное преимущество России — в количестве военных в бою против Украины, — начала уменьшаться. В первом квартале 2026 года набор в российскую армию сократился на 20%. И это, несмотря на льготы, миллионные выплаты, квартиры, списание долгов и возможность выйти из тюрьмы.

Больше о кризисе в российской армии рассказали CNN.

Количественное преимущество РФ над Украиной начинает уменьшаться

При подписании контракта российские военные получают значительную финансовую выплату — около 60 тысяч долларов. Иногда бонус может вырасти до 80 тысяч долларов, а кому-то за подписание контракта списывают долги в размере 140 тысяч долларов. Звучит привлекательно, не правда ли?

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Мужчины в России постоянно сталкиваются с подобными предложениями. За подписание контракта им могут списать долги, предоставить жилье, льготы для всей семьи или даже выпустить из тюрьмы или ускорить предоставление гражданства. Но, несмотря на такое количество «плюшек», набор на военную службу в первом квартале этого года снизился на 20% по сравнению с 2025 годом.

Об этом заявил российский эксперт Янис Клюге. Стратегия Кремля заключалась в истощении украинской армии, ведь в Украине просто нет такого количества населения как в РФ. Украинцам казалось, что Россия может воевать вечно. Однако это не так.

Старший научный сотрудник по России и Евразии Международного института стратегических исследований (IISS) Найджел Гулд-Дэвис отметил, что это первая российская война, в которой государство платит гражданам за участие, а не принуждает их к этому. Это привело к экономическому напряжению и опустошению казны.

«Есть признаки того, что этот стимул, возможно, больше не работает эффективно, и что Россия начала терять больше войск, чем может набрать», — добавил Найджел Гулд-Дэвис.

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Вероятно, Путину придется принимать больше непопулярных решений в 2026 году. Не хватает россиян не только в армии, но и на работах. Россия столкнулась с кризисом рабочих рук, потому начала активно привлекать мигрантов. Из-за массового оттока и мобилизации людей оборонный сектор России работает на грани возможностей, а гражданская экономика переживает самый острый дефицит кадров в истории.

Чтобы привлечь новых бойцов, Москва прибегает к финансовым стимулам, привлекает иностранцев, студентов и заключенных. Этого пока недостаточно. Если Путин хочет продолжать войну, ему придется принять решение о второй волне мобилизации, закрыть границы для мужчин призывного возраста и привлекать мигрантов из КНДР и стран Африки, чтобы стабилизировать тыл.

В то же время расходы на войну уже составляют около 9,5% федерального бюджета РФ. Несмотря на рост зарплат, реальные доходы россиян падают из-за инфляции. В стране после ударов ВСУ нарастает дефицит топлива.

Россия начала истощаться, ведь эффективные удары ВСУ позволили остановить продвижение врага настолько, что два месяца подряд Украина возвращает свои территории. Ежемесячные потери РФ составили 30–35 тысяч солдат. Это больше, чем РФ успевает мобилизовать. При этом качество российского войска снижается из-за отправки на фронт неподготовленных бойцов.

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Путин готовит решающий удар: что известно

Напомним, что президент РФ Владимир Путин может готовить новую масштабную зимнюю наступательную кампанию против Украины в надежде использовать холод как инструмент давления.

Как сообщает The New York Post со ссылкой на западных аналитиков, Кремль планирует вернуться к тактике массированных ударов по украинской энергетической, водопроводной и железнодорожной инфраструктуре. Цель этих действий — создать гуманитарный кризис и заставить Киев пойти на уступки, в частности, по вопросу Донбасса, поскольку весенне-летняя кампания 2026 года не принесла Москве ожидаемых стратегических прорывов.

В то же время сам Кремль действует в условиях растущего внутреннего давления. Российская армия сталкивается с нехваткой новобранцев, а к войне пытаются привлечь даже студентов.

Кроме того, в России стремительно ухудшается финансовая ситуация, ведь дефицит федерального бюджета за первые пять месяцев года вырос до 81,4 миллиарда долларов, что вдвое превышает показатели прошлого года, а золотой запас страны претерпел самое резкое падение за четверть века.

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