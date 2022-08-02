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Железнодорожники объяснили, будет ли останавливаться кольцевая электричка в Киеве во время тревог

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Железнодорожники объяснили, будет ли останавливаться кольцевая электричка в Киеве во время тревог

Фото: УНИАН

В Киеве действуют новые обязательные правила работы всего общественного транспорта, предусматривающие высадку пассажиров в укрытие во время воздушных тревог.

В свою очередь железнодорожники объяснили, как теперь будет работать кольцевая электричка во время воздушных тревог.

Об этом сообщается в телеграмм-канале кольцевой электрички.

"Отныне автобусы, троллейбусы, трамваи и маршрутки будут останавливаться во время воздушных тревог. Метро и до этого останавливалось. А вот киевская кольцевая электричка — нет", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, Kyiv City Express будет дополнительно обслуживать еще несколько новых направлений.

Напомним, в Киеве наземный общественный транспорт, в том числе и частные перевозчики, во время воздушной тревоги будут останавливать движение. Пассажиры в это время должны покинуть салон и пройти до ближайшего укрытия.

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