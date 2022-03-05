Железнодорожники посоветовали маршруты для эвакуации, чтобы все не следовали во Львов

Железнодорожники говорят, что уже кроме людей перевезли 15 тысяч животных.
Столичный вокзал уже несколько дней как перестал выполнять свою постоянную функцию. Он превратился и в центр, где курсируют эвакуационные поезда, и в гуманитарный центр. Вчера в Сети появилась новость о том, что на вокзале массово оставляют своих домашних питомцев и спасаются без них.
Об этом говорится в ТСН.
Люди со слезами на глазах, животные нервничают, так на вокзал прибывают и прибывают те, кто хочет эвакуироваться.
"Мы уже перевалили за миллион пассажиров, эвакуированных. Это наша важная цель – перевозить пассажиров в такие времена, чтобы наши города, которые остаются в осаде, наши защитники знали, что их семьи в надежном месте, они защищены", — говорят на "Укрзализныце".
Сейчас железнодорожники увеличили количество поездов из Днепра и Запорожья, однако больше желающих ехать — в Киеве и Харькове. Харьков, в пиковые моменты, более 30 тысяч, Киев 50 тысяч человек, которые выезжали на день», - добавляют в ведомстве.
В настоящее время главное направление движения поездов – запад. Чрезвычайно перегружен Львов. Поэтому железнодорожники рекомендуют выбирать другие направления.
«Мы рекомендуем ехать в Ужгород, в Винницу, в Чоп, в Рахов, в Ивано-Франковск, Черновцы… Сейчас переход на Румынию достаточно спокойный. Организованные волонтеры, рядом организовали еду, напитки, — рассказывают железнодорожники.
За день отправили около 15 эвакуационных поездов, на эти поезда не нужно покупать билеты. Отправляют на них прежде всего – детей и женщин, пожилых и людей с ограниченными физическими возможностями. А вместе с ними уезжают и домашние любимцы.
В мирное время для перевозки животных существуют строгие санитарные условия. Теперь ваши Мурчики и Серки могут сесть на поезд вместе с вами без специальных ветдокументов.
В Сети появилась информация, будто люди эвакуируются, а животных оставляют на вокзале, закрытыми в переносках. Это не так, здесь нет ни одного брошенного животного. А, по данным «Укрзализныци», вместе с людьми за эти дни эвакуировали около 15 тысяч животных.
Обратно поезда тоже возвращаются загруженные. Не для людей, а для людей. Вот здесь, на киевском вокзале, уже несколько дней принимают гуманитарную помощь.
«Приезжает все, начиная с питания, среди него и детского. И заканчивают разными штуками для мобильных, типа зарядки, медикаменты. Приезжают из-за границы, вчера вот из Варшавы разгрузили и из западной Украины. Для ребят, которые нас защищают из терробороны и вооруженных сил. И люди, говорят, в больнице, родильные, кто приходит поесть. Бывают и неблагодарные. Такое тоже бывает, редко, но бывает. Не страшно, мы же помочь людям», — говорит волонтер Полина.
Столичный вокзал превратился в многоотраслевую инфраструктуру. Где можно не только сесть в спасительное влечение, но и получить необходимую гуманитарную помощь.