Железнодорожники Украины призвали железнодорожников РФ бойкотировать все военные перевозки и операции

Железнодорожники Украины призвали железнодорожников РФ бойкотировать все военные перевозки и операции

Кроме того, "Укрзалізниця" попросила соседние страны присоединиться к эвакуации украинцев.

Железнодорожники Украины призывают железнодорожников Российской Федерации не поддерживать войну и бойкотировать все военные перевозки и операции.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Укрзалізниці".

"Нас объединяет единый путь и единое желание к миру. Также обращаемся к коллегам-железнодорожникам из соседних стран: Венгрии, Словакии и Румынии - присоединяйтесь к эвакуации украинцев", - говорится в сообщении.

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