Железнодорожное сообщение между Херсоном и Крымом после удара ВСУ уязвимо для войск РФ — разведка Британии

Железнодорожная линия, соединяющая временно захваченный россиянами Херсон с незаконно аннексированным украинским Крымом, после удара по российскому полягу с боеприпасами останется уязвимой для войск РФ и их маршрута материально-технического снабжения.

Маловероятно, что железнодорожное сообщение между Херсоном и временно оккупированным Крымом останется в рабочем состоянии.

Об этом говорится в сообщении разведки Великобритании.

"В результате украинского удара по российскому поезду с боеприпасами в Херсонской области на юге Украины очень маловероятно, что соединяющее Херсон с Крымом железнодорожное сообщение останется в рабочем состоянии. Российские войска, вероятно, отремонтируют железнодорожную линию в течение нескольких дней, хотя она останется уязвимой для российских войск и их маршрута материально-технического снабжения из Крыма в Херсон", — говорится в заявлении.

Также, как сообщается, Россия способствовала строительству паромной переправы, недавно созданной для замены поврежденного Антоновского моста через реку Днепр в Херсоне для гражданского использования. Однако наиболее вероятно, что российские военные будут использовать его для опрокидывания войск и материально-технического снабжения.

"Вероятно, мы увидим увеличение количества гражданских лиц, пытающихся покинуть Херсон и окрестности, поскольку боевые действия продолжаются, а нехватка продовольствия ухудшается. Это создаст нагрузку на транспортные узлы и маршруты, что, вероятно, приведет к принятию мер по контролю за передвижением", — говорят в разведке.

Напомним, россияне хотят сковать действия ВСУ и атакуют их позиции одновременно с разных сторон.

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