Железнодорожного сообщения между Беларусью и Украиной больше нет — Камышин

Железнодорожного сообщения между Беларусью и Украиной больше нет — Камышин

Белорусские железнодорожники помогли остановить сообщение в Украину

Россия больше не сможет поставлять в Украину через белорусскую железную дорогу свою технику и провизию, ведь железнодорожного сообщения между Беларусью и Украиной больше нет.

Об этом заявил председатель правления Украинской железной дороги Александр Камышин в эфире "Настоящего времени".

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Он поблагодарил честных белорусских железнодорожников, отказавшись раскрыть подробности.

Напомним, еще 11 марта Камишин обратился к белорусским железнодорожникам и фермерам, чтобы остановить возможное вторжение в Украину белорусов, о котором тогда шла речь.

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