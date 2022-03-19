Железнодорожного сообщения между Беларусью и Украиной больше нет — Камышин

Белорусские железнодорожники помогли остановить сообщение в Украину
Россия больше не сможет поставлять в Украину через белорусскую железную дорогу свою технику и провизию, ведь железнодорожного сообщения между Беларусью и Украиной больше нет.
Об этом заявил председатель правления Украинской железной дороги Александр Камышин в эфире "Настоящего времени".
Он поблагодарил честных белорусских железнодорожников, отказавшись раскрыть подробности.
Напомним, еще 11 марта Камишин обратился к белорусским железнодорожникам и фермерам, чтобы остановить возможное вторжение в Украину белорусов, о котором тогда шла речь.
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