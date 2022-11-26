Железные глаза фронта: аэроразведка показала, как уничтожает врага и как охотятся на них

Аэроразведка показала ТСН, как уничтожает врага и как охотятся на них.

Отдельный отряд пограничников проводит аэроразведку в Харьковской области прямо перед носом у врага. Корректировать артиллерию в онлайн-режиме, отправлять взрывные подарки в окопы российским войскам – такова задача у аэроразведчиков на передовой.

Нередко бойцы пограничники попадают под вражеский обстрел, пытаясь передать картинку вражеских передвижений командованию. Минусовая температура, танковые обстрелы и работа в тылу врага – это особенности работы бойцов особого назначения. "Сейчас у нас задача от смежных подразделений провести доразведку местности, куда будет заходить наша пехота, также разведку сделать на другом берегу реки, чтобы не было техники и неприятных сюрпризов для наших товарищей", – говорит боец "Тренер".

Группа разведчиков, несмотря на облачность, качество картинки позволяет четко рассмотреть позиции российских войск. "Окоп видим символический в форме Z, который орки вырыли себе", – показывают бойцы.

Ориентироваться на местности нужно так же тщательно, как пилоту истребителя. Все, чтобы не потерять дрон, ведь из-за вражеских средств радиоэлектронной борьбы оператор может потерять контроль над беспилотником. "Противник работает достаточно плотно именно сейчас, когда я в воздухе. Техника в посадке, по предварительной информации, они достаточно хорошо маскируют ее, поэтому чаще приходится залетать над самой посадкой и под углом 90 градусов, реальнее ее обнаружить", — рассказывает боец.

Выявить тяжелую технику и поразить ее прежде, чем туда будет продвигаться наша пехота – такова задача аэроразведки. Картинка напрямую передается командованию. "Я сейчас управляю коптером и провожу трансляцию онлайн на штаб. Все, кто имеет ключ доступа к трансляции, могут это наблюдать", — отмечает "Джонсон".

Быть глазами пункта управления для этих ребят - смертельно опасно. Нередко пограничники попадают под поражение тяжелых снарядов, прямо во время разведки.

Один из таких случаев был зафиксирован на камеру. Разведчики давали картинку вражеских позиций в Луганской области, когда по ним начала стрелять тяжелая артиллерия и танки. Сапер на позывной «Рок» тогда как раз искал безопасную зону для работы. "Я начал плановый обход территории, чтобы убедиться, что она безопасна, но в этот момент нас накрыл танковый обстрел, немного успел сделать свою работу, но поганцы не дали доделать. На мне большая ответственность за группу, за подразделение, потому что я должен обеспечить им безопасный, чистый, как у нас говорят, проход", — отмечает сапер "Рок".

Аэроразведка работает преимущественно в серой зоне, поэтому кроме вражеских обстрелов есть опасность минных ловушек.

Но когда же аэроразведка сработает и обнаружит российские окопы, которые нужно поразить максимально быстро, на дроны цепляют взрывное устройство. Цветные, самодельные взрывчатки, падая с неба, за раз уничтожают до десятка оккупантов. Взрывной утварью занимаются знатоки этого дела. В то время как пилоту коптера со снайперской точностью нужно учитывать скорость ветра, чтобы цель была уничтожена.

На счету этих бойцов пограничного отряда сотни удачных проводимых боевых задач и крайний успешный разгром пункта дислокации российских войск.

"Во время разведки обнаружили, как продвигалась бронетехника противника, они передвигались по городу, мы их сопровождали и они заехали на это место, где у них была стоянка. Здесь была дополнительно тяжелая бронетехника БТРы танки и "Тигр".

Операция была произведена несколько недель назад. На кадрах, зафиксировавших событие, видно, как заметив вражеские "Уралы" и бронированные автомобили "Тигр" бойцы отряда в онлайн-режиме скорректировали нашу артиллерию на позиции оккупантов.

"Мы смотрели транслировали на штаб, чтобы штаб видел, что происходит и наблюдали за этим, и корректировали артиллерию. Отработали хорошо, положили более 10 снарядов в это место, где была их бронетехника. Сейчас можем увидеть результаты того, что здесь произошло и сколько здесь личный состав и техника были уничтожены",- показывают бойцы.

Благодаря работе этих бойцов наша пехота активно уничтожает врага. Но из-за погодных условий и частых обстрелов разведывательные беспилотники ломаются или разбиваются, теряя связь с пилотом. Но потребность видеть фронт с неба командованию нужно круглосуточно. "Чтобы больше был результат нашей работы было бы хорошо, чтобы у нас были еще дроны-камикадзе", — говорит "Тренер".

Вплотную к врагу: как пограничники в Харьковской области проводят разведку и присылают "подарки" оркам

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Расчетный счет RU228201720313261001301008834

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Благотворительная помощь для Госпогранслужбы

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