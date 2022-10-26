Железные птицы на службе ВСУ: Parimatch закупил 27 дронов для армии (видео)

В денежном эквиваленте помощь оценивается в 8 миллионов гривен.

С первых дней полномасштабной агрессии России против Украины беспилотные летательные аппараты играют исключительную роль в защите территориальной целостности страны. Как свидетельствует опыт украинской армии, дроны способны оперативно проводить тактическую разведку и в считанные секунды корректировать точность ударов по враждебным позициям. В зависимости от типов БПЛА и технических характеристик аэроразведка существенно усиливает наземные войска. А также способна наносить ощутимый ущерб российской армии и на передовой, и в тылу.

Для реализации важных оперативных задач украинской армии Parimatch обеспечил различные подразделения 27 разведывательными дронами. В денежном эквиваленте это пособие оценивается в 8 миллионов гривен.

«За последние восемь месяцев БПЛА стали „глазами“ наших защитников и надежным источником информации о театре боевых действий. Само понимание реальной текущей ситуации способствует быстрым и слаженным действиям разных подразделений ВСУ. Чем больше такой технологической поддержки будет получать армия, тем быстрее сможет приближать вожделенную победу», — подчеркнула Наталья Гилевич, CEO Parimatch Ukraine.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения Parimatch оказал помощь Украине более чем на 269 млн гривен, основная часть — помощь ВСУ.