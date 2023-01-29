"Железный кулак для ВСУ": эксперт объяснил, как западные танки изменят ситуацию на фронте

Самые мощные в мире танки – американские Abrams и немецкие Leopard, которые вскоре получат ВСУ, позволят украинским защитникам получить "железный кулак" и перейти к наступательным действиям.

Такое мнение высказал военный эксперт, волонтер Павел Нарожный, передает FREEДОМ.

"320 танков, обещанных нам, это две полных танковых бригады, и это категорически изменит ситуацию на поле боя. Сейчас у нас есть пять танковых бригад на старых танках, советских. Они модернизированы, но это все равно советский подход к танковому делу". Имея плюс две новых, или если переведут какие-то две бригады на западные танки, мы получим очень сильный железный кулак, скажем так. И этим кулаком мы сможем проводить наступление", — считает эксперт.

Нарожный объяснил, как танки производства Запада отличаются от советских.

"Что у нас, что у россиян все танки, которые есть, это наследие советской линейки. Leopard, к примеру, известен тем, что с первого выстрела уничтожает цель на поле боя, а советскому танку нужно два-четыре выстрела из-за того, что у них гораздо хуже с дальномерами, с баллистическими калькуляторами", — отметил эксперт.

По его словам, у западных и советских танков тоже кардинально отличается стиль ведения боя. Нарожный отметил, что уничтожить западный танк гораздо труднее советского.

"Задача советского танка — выехать на поле боя, сделать 5-10 выстрелов, и после этого героически умереть. А западные — гораздо более живучие, и в них стиль ведения боя больше похож на сидящего в засаде хищника, на снайпера, который выглядит свою цель с большого расстояния, стреляет и перемещается на другую позицию, чтобы уничтожить следующую цель.То есть это совсем другой танк. Уничтожить его крайне сложно. Даже самыми современными методами, благодаря многослойной броне, компьютерным системам, активной защите и т.д. Поэтому, когда они у нас будут в руках, тогда мы сможем эффективно наступать", — подытожил военный эксперт.

Напомним, министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что танки Leopard 2 из Германии могут быть доставлены в Украину примерно через три месяца. Кроме того, Украина получит 31 американский тяжелый танк Abrams.

Польша сообщила, что готова отправить в Украину собственные танки Leopard 2. Португалия заявила, что может предоставить четыре Leopard 2, а Норвегия заявила, что может отправить еще восемь.

Ранее в The New York Times проанализировали, хватит ли Украине западных танков и когда они, наконец, окажутся на фронте.

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